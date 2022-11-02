Resmi Gazete'de yayımlandı: Diyanet'ten Kuran-ı Kerim kararı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:07

Gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, Diyanet İşleri Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu onayı ve mührü olmadan Kur'an-ı Kerim basımı ve yayımı yapamayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kur'an-ı Kerim basım ve yayım kriterlerine hakkında yönetmeliğine göre, matbaa ve yayınevleri, Kur'an-ı Kerim basımında düşük kaliteli-saman kağıt ve kötü kokulu mürekkep kullanamayacak. Basım işleminin bütün aşamalarını takip etmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kriterde bir hafız bulunduracak.

Yönetmeliğe göre, ayetlerin basıldığı kağıtlar ayak altına ve uygun olmayan yerlere konulamayacak. Basımı gerçekleştiren matbaalar, Diyanet İşleri Başkanlığınca denetlenebilecek.