Resmi Gazete'de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 58 sözleşmeli personel alımı
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 58 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, 58 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. İlana göre, mühendis, mimar, şehir plancısı, tekniker, teknisyen ve müze araştırmacısı kadrolarına alım yapılacak.
Başvurular, 19 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresi üzerinden yapılacak.
Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Bakanlığın 'www.ktb.gov.tr' internet sitesinde yer alacak.
Video Haberler
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum'
- Ege'de korkutan deprem: 16 saat arayla...
- 'Üç harfli' market zincirinden yanıt
- 'Kişisel ihtiyaçlarını bile parti parasından...'
- Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan edildi
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu
- Resmen itiraf ettiler: 500 kişi öldü!
- 'Zehir zıkkım olsun Erdoğan!'
- Uğur Dündar ekranlara dönüyor!
- 'Zebaniyi gülerek karşılarım'