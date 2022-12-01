Resmi Gazete'de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 58 sözleşmeli personel alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 58 sözleşmeli personel alımı yapacak.

DHA
01 Aralık 2022 Perşembe, 07:06
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 58 sözleşmeli personel alımı
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, 58 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. İlana göre, mühendis, mimar, şehir plancısı, tekniker, teknisyen ve müze araştırmacısı kadrolarına alım yapılacak.

Başvurular, 19 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' adresi üzerinden yapılacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Bakanlığın 'www.ktb.gov.tr' internet sitesinde yer alacak.


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