Restoranda katledilmişti: İş insanı Polat Aykaç'ın öldürdüğü akademisyen Güven Çaprak son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da restoranda yemek yerken tartıştığı iş insanı arkadaşı Polat Aykaç'ın tabancayla başından vurarak öldürdüğü Güven Çaprak (40), Polatlı'da toprağa verildi.
Gıda sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Polat Aykaç, önceki gün iddiaya göre, birlikte yemek yediği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Güven Çaprak'ı küfürlü konuştuğu için tabancayla başından vurarak öldürdü.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
3 çocuk babası Çaprak için Polatlı ilçesinde Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Çaprak'ın ailesi, yakınları ve yurttaşlar katıldı.
Çaprak'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayın ardından gözaltına alınan Aykaç, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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