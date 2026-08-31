Restorandaki kavgayı ayırmak istedi: Garson bıçaklanarak öldürüldü

Edirne’nin İpsala ilçesinde bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada, tarafları ayırmak isteyen garson Tanju Özçiftçi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki bir restoranda meydana geldi. Müşteri olarak restorana gelen C.O. (22) ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine garson Tanju Özçiftçi tarafların arasına girmek istedi.

Bu sırada C.O. tarafından bıçaklandığı belirtilen Özçiftçi ağır yaralandı. İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ambulansla İpsala Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tanju Özçiftçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Özçiftçi’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli C.O.’yu gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.