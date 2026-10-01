MİT'in düzenlediği operasyonla, Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Ömer el-Hatip deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı. Peki, Reyhanlı saldırısı nedir? Reyhanlı saldırısı ne zaman oldu? Reyhanlı saldırısında kaç kişi öldü?

REYHANLI SALDIRISI NEDİR?

Reyhanlı Saldırısı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te gerçekleştirilen iki ayrı bombalı araç saldırısını ifade ediyor. Bomba yüklü araçlar, Reyhanlı Belediyesi ile PTT binası yakınında art arda patlatıldı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken ilçe merkezinde çok sayıda bina ve araç da zarar gördü.

Reyhanlı’daki bombalı saldırılar 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü meydana geldi. TBMM kayıtlarında, bombalı araçların belediye ve PTT binaları önünde patlatıldığı belirtiliyor.

REYHANLI BOMBALI SALDIRILARINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Reyhanlı saldırılarında 53 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların yıl dönümlerinde 53 kişi için anma törenleri düzenlenmeye devam ediyor. Hatay Valiliği de 2026’daki 13. yıl dönümü mesajında saldırıda 53 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyla ilgili dava sürecinde de 2026 yılında yeni kararlar açıklandı; Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi bazı sanıklar hakkında 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.