Riskler dönüşürken küresel sigorta pazarıyla ilgili uyarılar da çoğalıyor: ‘Maliyet’in önemi arttı

Küresel sigorta primleri 7.1 trilyon dolara ulaşırken yapısal sorunlarla ilgili uyarılar da çoğalıyor.

Yönetim danışmanlığı şirketi Bain & Company’nin “2026 Küresel Sigorta Raporu”na göre 2024’teki 6.7 trilyon dolar olan küresel sigorta primleri, 2025’te 7.1 trilyon dolara yükseldi.

Mülk ve kaza sigortaları primlerindeki artışlar ve katastrofik hasarlar açısından görece sakin geçen 2025’in etkisiyle sektördeki kârlılık da belirgin duruma geldi. Ancak yine rapora göre bu performans sektörün uzun vadeli görünümü açısından güvenilir bir gösterge değil. Değerlendirmeye göre satın alınabilirlik ve erişime ilişkin yapısal sorunlar, teknoloji yatırımlarının sınırlı ekonomik getirileri ve sigorta değer zincirindeki rekabetin henüz çözüme kavuşamamış olması gelecekteki büyümeyi sınırlayabilir. Çünkü önemli pazarlarda sigorta penetrasyonunun hâlâ düşük olması ve sigortanın satın alınabilirliğinin zorlaşması nedeniyle yatırımcılar, sigorta şirketlerinin mevcut döngünün ötesinde sürdürülebilir kâr büyümesi sağlayıp sağlayamayacağından kaygılı.

KORUMA AÇIĞI VAR

Yine rapora göre kısa vadeli güçlü performans ile uzun vadeli belirsizlik arasındaki temel gerilim, sigorta sektörünün artık risk maliyetini düşürmeyi kritik öncelik haline getireceğini gösteriyor. Maliyetler açısından dört temel alan ise hasar, dağıtım, operasyonel gider ve sermaye. Öte yandan sağlık, ölüm riski, doğal afetler ve siber güvenlikteki koruma açıkları, sigorta şirketlerinin ürünleri daha uygun fiyatlı, erişilebilir ve değerli duruma getirerek sigorta kapsamını genişletme fırsatına işaret ediyor.

Raporu yorumlayan Bain & Company Türkiye ortaklarından Onur Kayahan, “Sigorta şirketleri iyi bir ivme yakaladı ancak şu aşamada bunu kalıcı bir yapısal avantaja dönüştürmeye odaklanmalı” dedi.

Güçlü ekosistem için altyapı adımı

AXA Türkiye Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) bu yıl hasar süreçlerine yönelik attığı adımların önemine dikkat çekti.

Yasal düzenlemelerin, “akıllı eksper ataması”, “Alo 193” gibi uygulamaların yalnızca operasyonel iyileştirmeler olarak görülmemesi gerektiğini belirten Ölken, bu dönüşümün daha sürdürülebilir, finansal açıdan daha güvenli, çevik ve müşteri odaklı bir sigorta ekosisteminin altyapısını oluşturduğunu vurguladı. Bunların sigortacılığın toplumsal koruma rolünün güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını kaydeden Ölken, ayrıca yasadışı organize hasar aracılarıyla mücadelenin de sektörün finansal dayanıklılığı açısından önem taşıdığına ifade etti.