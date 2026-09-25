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Rize'de çay fabrikasında yangın paniği

Rize'de çay fabrikasında yangın paniği

25.09.2026 12:54:00
Güncellenme:
DHA
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Rize'de çay fabrikasında yangın paniği

Rize'de özel sektöre ait bir çay fabrikasının ambalaj deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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Çayeli ilçesinde özel sektöre ait bir çay fabrikasının depo bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler ve yoğun duman kısa sürede fabrikanın bir kısmını sardı.

İhbarı üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

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'KİMSEYE BİR ŞEY OLMAMASI EN BÜYÜK KAZANCIMIZ'

Yangın sonrası açıklamalarda bulunan fabrika yetkilisi Resul Okumuş, yangında kimsenin zarar görmediğini belirterek, "Bugün başımıza elim bir yangın hadisesi geldi. Haftalık paketlemede kullandığımız malzemelerin bulunduğu depoda yangın meydana geldi. Bölgede bulunan bütün itfaiye teşkilatları geldi, onlara teşekkür ediyoruz. Şu anda yangın söndürüldü, soğutma işlemine devam ediliyor. En büyük kazancımız kimseye bir şey olmaması. Mal yerine koyulur, hepimize geçmiş olsun diliyorum" dedi.

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Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları ve yangının çıkış nedenini belirleme mesaisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #Rize

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