Rize’de kafes balıkçılığı tepkisi: Balıkçı köyünde AKP’ye rest

RIZE’NIN Pazar ilçesinde kafes balıkçılığı tesislerine karşı aylardır mücadele eden Balıkçı köyü halkı, AKP milletvekilleri ve il yönetiminden destek görmediklerini savunarak toplu istifa edeceklerini açıkladı.

Balıkçı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve Balıkçı Köyü muhtarı İsmail Hakki Kanbay, köy halkının bundan sonra AKP’ye oy vermeyeceğini duyurdu.

Köylüler adına basın açıklaması yapan Songül Yurtseven ise “Bizim istediğimiz ayrıcalık değil, adalet ve hakkaniyettir. Buradan yetkililere açıkça çağrıda bulunuyoruz: Gelin bu meseleyi güvenlik güçleriyle değil, masa başında, baskıyla değil, diyalogla, oldubitti ile değil, bilimsel veriler ve bölge halkının görüşleriyle çözelim” dedi.

Kanbay, aylardır sürdürdükleri demokratik mücadeleye karşın hiçbir AKP vekilinin ve il örgütünün kendilerine yardımcı olmadığını vurgulayarak AKP’nin yüzde 95 oy aldığı Balıkçı köyünden artık AKP’ye oy vermeyeceklerini istifa edeceklerini açıkladı.