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Rize’de kafes balıkçılığı tepkisi: Balıkçı köyünde AKP’ye rest

Rize’de kafes balıkçılığı tepkisi: Balıkçı köyünde AKP’ye rest

7.10.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Rize’de kafes balıkçılığı tepkisi: Balıkçı köyünde AKP’ye rest

Kafes balıkçılığı tesislerine karşı çıkan Rize’nin Pazar ilçesindeki Balıkçı köyü halkı, taleplerinin dikkate alınmadığını savunarak AKP’ye tepki gösterdi. Köylüler adına konuşan Songül Yurtseven, sorunun güvenlik güçleriyle değil, diyalog ve bilimsel veriler üzerinden çözülmesi çağrısında bulundu.
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RIZE’NIN Pazar ilçesinde kafes balıkçılığı tesislerine karşı aylardır mücadele eden Balıkçı köyü halkı, AKP milletvekilleri ve il yönetiminden destek görmediklerini savunarak toplu istifa edeceklerini açıkladı.

Balıkçı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve Balıkçı Köyü muhtarı İsmail Hakki Kanbay, köy halkının bundan sonra AKP’ye oy vermeyeceğini duyurdu.

Köylüler adına basın açıklaması yapan Songül Yurtseven ise “Bizim istediğimiz ayrıcalık değil, adalet ve hakkaniyettir. Buradan yetkililere açıkça çağrıda bulunuyoruz: Gelin bu meseleyi güvenlik güçleriyle değil, masa başında, baskıyla değil, diyalogla, oldubitti ile değil, bilimsel veriler ve bölge halkının görüşleriyle çözelim” dedi.

Kanbay, aylardır sürdürdükleri demokratik mücadeleye karşın hiçbir AKP vekilinin ve il örgütünün kendilerine yardımcı olmadığını vurgulayarak AKP’nin yüzde 95 oy aldığı Balıkçı köyünden artık AKP’ye oy vermeyeceklerini istifa edeceklerini açıkladı. 

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