Rize’de TOKİ öfkesi

Rize’nin Yağlıtaş Mahallesi’nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıllardır evlerini bekleyen 170 hak sahibi, kendilerine sunulan yeni konutların fiyatlarına tepki gösterdi. Yurttaşlar, mevcut evlerinin yaklaşık 2 milyon lira değerinde gösterilmesine karşın yeni evler için 5.5 ila 6.5 milyon lira istenmesinin kendilerini uzun yıllar boyunca borçlandıracağını söyledi. Mahalle sakinleri, “Evlerimizden memnunuz, borçsuz evlerimizi bırakıp 15 yıl borç ödemek istemiyoruz” diyerek mahalle yolunu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Yapılan açıklamaların ardından yurttaşlar alkışlarla “Adalet istiyoruz” sloganı attı.