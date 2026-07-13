Rize’de yurt inşaatı sırasında yol çöktü

Rize Merkez İslampaşa Mahallesi’nde yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaatı devam ederken yol çöktü.

CHP Rize Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu, “Yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaatı sırasında çöken yol, kamu yatırımlarında bilimsel planlamanın, mühendislik ilkelerinin ve etkin denetimin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermişti.

Kısa süre önce tamamlanarak hizmete açılan bir yolun yeniden çökmesi, kullanılan kamu kaynaklarının verimliliği ve yapılan işin kalitesi konusunda haklı soruları beraberinde getirmektedir.

Unutulmamalıdır ki heba edilen her kamu kaynağı, tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Bu hakkı korumak, kamu yöneticilerinin en temel sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği hiçbir koşulda riske atılamaz." dedi.