Rize'de 5 katlı binanın çatısı yandı

Rize'de, 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.

DHA
18 Eylül 2022 Pazar, 14:50
Rize'de 5 katlı binanın çatısı yandı
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Rize'nin Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 5 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

Çatının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Rize Yangın Bina

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