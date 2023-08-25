Rize'de şiddetli yağış önlemi... 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı!

Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 8 ev tedbir amacıyla boşatıldı, 24 kişi bulundukları yerden tahliye edildi.

AA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 09:35
Abone Ol google-news

Rize'de gece saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Madenli, Şairler ve Aşıklar Deresi'nin suları yükseldi. 

Yalı Mahallesi'nde dere taşarak yola rüsubat taşıdı, İshakoğlu İlkokulu bahçesini su bastı. İlçede 5 köy yolu ulaşıma kapandı. 

Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 8 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alınırken, 24 kişi tahliye edildi. 

Çevre ilçelerden gelen belediye ile İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başladı.


Player Alanı
afad bahçe Rize sel Tahliye yağış

İlgili Haberler

Rize'de heyelan: 3 katlı bina ve 1 müstakil ev boşaltıldı

Rize'de heyelan: 3 katlı bina ve 1 müstakil ev boşaltıldı
Trabzon'da heyelan: 3 ev boşaltıldı

Trabzon'da heyelan: 3 ev boşaltıldı
Hakkâri'de heyelan tehlikesi: 3 ev tahliye edildi

Hakkâri'de heyelan tehlikesi: 3 ev tahliye edildi

En Çok Okunan Haberler