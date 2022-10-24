Rize'de vahşet: Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini tabancayla vurdu
Rize'nin Fındıklı ilçesinde Ömürcan Civelek (31), boşanma aşamasında olduğu Filiz Hanedar Civelek (30) ve kayınbiraderi Yakup Hanedar'ı (38) bacaklarından tabanca ile vurarak yaraladı. Kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Fındıklı ilçesinin Aksu Mahallesi'ndeki bir düğün salonu önünde, 23 Ekim Pazar akşam saatlerinde; Ömürcan Civelek, bilinmeyen nedenle boşanma aşamasında olduğu Filiz Hanedar Civelek ve kayınbiraderi Yakup Hanedar'a tabancayla ateş edip, kaçtı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Bacaklarına mermi isabet etmesiyle yaralanan kadın ve ağabeyi, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Şüpheli saldırgan da polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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