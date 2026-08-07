Rizeli balıkçılar Erdoğan’a seslendi: Ocağımız sönmesin

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı köyü açıklarında kurulmak istenen kafes balık çiftliği projesine karşı bölge halkının başlattığı direnişte 54’üncü gün geride kaldı. Kuzuoğlu Grup ile Günvak 1 ve Günvak 2 şirketleri tarafından yaşama geçirilmek istenen projeye karşı çıkan köylüler, geçim kaynaklarının tamamen balıkçılık olduğunu vurguladı. Köylüler, projenin yaşama geçirilmesi durumunda ekonomik olarak büyük zarar göreceklerini ve göç etmek zorunda kalabileceklerini ifade etti. Basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Ocaklarımızı söndürmeyin” çağrısında bulundu.

‘GÖRMEZDEN GELİNİYOR’

Balıkçılar adına açıklama yapan Hacer Yüzseven, proje için hazırlanan ÇED raporunun yanıltıcı olduğunu öne sürerek “Bu proje ve rapor, halkın aldatılması için balıkçılığı olmayan bir köyde hazırlanmıştır. Üç yıldır bilimsel ve hukuki mücadele veriyoruz ancak sesimiz görmezden geliniyor” dedi.