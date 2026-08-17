Robot garson bile isyan etti: 'Diğer garsonları gaza getiriyor, patron zam, patron zam deyip duruyor'

Özellikle çocuklu ailelerin robotu görmek için restorana geldiğini belirten işletmeci Sungur Deligözoğlu, robot garsonun maaşının bulunduğunu ve haftada bir gün izin yaptığını söyledi.

Robot garsona müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten restoran işletmecisi Sungur Deligözoğlu, "Robot garson fikrini Çin'e gittiğimde orada görmüştüm. Çin'e git gel yaparak bu işe bir el atayım dedim ve buraya getirdim. İnsanların aşırı ilgisini çekiyor. Çocuklar, gördüğü zaman çok neşelendi. Herkes sabırsızlanıyordu zaten görmek için. Getireli 3-4 gün oldu. 3-4 günde de çok ciddi bir ilgi odağı oldu" dedi.

"NE KADAR İŞ YAPARSA O KADAR ÇOK KARŞILIĞINI İSTİYOR"

Özellikle çocuklu ailelerin robot garsonu görmek için geldiğini vurgulayan Deligözoğlu, "Restoranda müşterilerimizi karşılıyor, çocuklarla ilgileniyor. Bazen de sözümüzden çıkıp, çocuklarla dans ediyor. Sözümüzde durmuyor ama çocukları da neşelendiriyor, o yüzden kızmıyoruz. Bazen masaları topluyor ama kafasını estiğinde de kızıyor. Patron zam, patron zam deyip duruyor. Ne kadar iş yaparsa o kadar çok karşılığını istiyor. Müşterilerin robotumuza karşı ilgisi çok fazla. Özellikle çocuklu aileler geliyor. Çocukların zaten ilgi odağı oldu. Televizyonda gördükleri şeyi burada gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"FİKO'NUN MAAŞI VAR AMA SÜREKLİ GÜNDEME GETİRİP ZAM İSTİYOR"

Robot garsonun maaşının olduğunu ve haftada bir gün izin yaptığını vurgulayan Deligözoğlu, "Aslında robotla çalışmanın hiçbir zorluğu yok. Bize neşe kaynağı oldu ama bazen diğer garsonları gaza getiriyor. Sürekli zam istiyor. Patron çok çalıştım, izin günümü ikiye çıkaralım, haftada bir gün izin yapmayayım diyor. Maaşı var ama sürekli gündeme getirip zam istiyor. Haftada bir gün de izni var, istirahate geçiyor" diye konuştu.