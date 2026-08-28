Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatından yeni açıklama: '34 gün önce damardan verilen bir ilacın midede bulunması normal değil'

Kaybolduktan 18 gün sonra cesedine ulaşılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, otopsi raporunda ortaya çıkan maddeler hakkında yeni bir açıklama daha yaptı.

Daha önce Rojin'in midesinde bulunan maddelerin solunumu felç edilerek katledildiğini öne süren Karabulut, maddelerin Rojin'in ölümünden 34 gün önceki ameliyatında kalmasının normal olmadığını ifade etti; adli tıp uzmanlarından açıklamasına yanıt istedi.

"BİR BİLİMSEL ÇALIŞMA YAYINI VARSA LÜTFEN CEVAP VERİN"

Damardan alınan Rocironium maddesinin midede bulunmasının normal olmadığını ve saatler içinde vücuttan atılan bir ilaç için 34 günün çok uzun bir süre olduğunu ifade eden Karabulut, adli tıp uzmanlarına "Belirttiğim çerçevede elinizde bir bilimsel çalışma yayını varsa lütfen cevap verin" çağrısında bulundu.

Karabulut'un paylaşımının tamamı şöyle:

"Rojin'in midesinde bulunan Rocironium maddesi ile ilgili herkesin anlaması ve Adli Tıp uzmanlarının cevaplaması için:

1. 34 gün önce damardan verilen bir ilacın midede bulunması normal ve beklenen bir durum olarak gösterilemez.

2. İlacın vücutta iz olarak kalması başka, mide içeriğinde bulunması başka şeydir.

3. Raporda çürüme sıvısında 5 ng/mL denmiş ama midede ne kadar olduğu yazılmamış.

4. Miktar bilinmeden mide bulgusunun ne kadar önemli olduğu anlaşılamaz.

5. “Ameliyatta verilmişti, o yüzden midede çıktı” demek tek başına bilimsel kanıt değildir.

6. Rokuronyumun normal etkisi ve vücuttan atılması saatler-günler içinde olur; 34 gün çok uzun bir süredir. Bazı Adli Tıp uzmanların 60-70 gün eser miktarda kalır dediği ,göz sıvısı, idar ve kanda kalabilir. Adli Tıp raporunda idrar,kan veya göz sıvısında bu maddenin bulunduğuna yönelik tespit yok.

7. Postmortem dağılım denilerek ilacın neden özellikle mideye geçtiği açıklanmış olmaz.

8. Bazı örneklerde ilaç bulunmuş, bazı örneklerde bulunmamış; bu dağılım ayrıca açıklanmalıdır.

9. Çürüme sıvısındaki 5 ng/mL, ölüm anındaki ilaç düzeyi demek değildir.

Sonuç olarak: Midede bulunan rokuronyumun Rojin'in 34 gün önceki ameliyattan kaldığı kesin olarak kanıtlanmış değildir.

Sayın Adli Tıp uzmanları; Belirttiğim çerçevede elinizde bir bilimsel çalışma yayını varsa lütfen cevap verin."