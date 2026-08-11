Rojin Kabaiş dosyasında yeni iddialar: Tanıklar tehdit mi ediliyor?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler ortaya çıktı. İfade veren bir tanığın, yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle rektörle bağlantılı olduğu öne sürülen kişiler tarafından silahla tehdit edildiği iddia edildi.



Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, bu iddiaya ilişkin savcılıkta ayrı bir soruşturma dosyası bulunduğunu belirterek, söz konusu dosyanın birleştirilmesini talep ettiklerini açıkladı. Ayrıca, Kabaiş’in ölümüne ilişkin açılan soruşturma kapsamında rektör Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den mayıs ayında DNA örneği alındığı öğrenildi. Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, üniversite rektörünün dosyada şüpheli konumunda olduğunu belirterek yeni delil toplama taleplerinde bulunduklarını açıkladı. Karabulut, rektörden daha önce alınan kan örneklerinin yeterli olmadığını savunduklarını belirterek, daha kapsamlı DNA incelemesi yapılması için savcılığa başvurduklarını söyledi.

Karabulut, dosya kapsamındaki ifade ve belgeler doğrultusunda rektörün Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca soruşturmada şüpheli sıfatıyla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Rektörün DNA örneğini kendi rızasıyla vermesinin bu durumu değiştirmediğini belirten Karabulut, şüpheli konumundaki kişiler hakkında talepte bulunma haklarının bulunduğunu kaydetti. Karabulut, "Kan örneği dışında kıl, tükürük ve insan vücudundan elde edilebilecek diğer biyolojik materyaller üzerinden de DNA incelemesi yapılmasını istiyoruz. Mevcut işlemin kapsamının genişletilmesi için itiraz ettik" dedi.

TELEFONUNA EL KONULMASI TALEBİ

Karabulut, 5 Ağustos'ta savcılığa sundukları dilekçeyle rektör hakkında yeni taleplerde bulunduklarını belirterek, şüpheli sıfatıyla cep telefonuna el konulmasını, HTS kayıtlarının ve baz istasyonu verilerinin incelenmesini istediklerini açıkladı. Aynı taleplerin üniversitenin özel güvenlik biriminde görev yapan ve dosya kapsamında kan örneği alınan kişiler için de yapıldığını belirten Karabulut, bu kişilerin telefon kayıtları ve iletişim trafiğinin de incelenmesini talep ettiklerini söyledi.