Rojin Kabaiş'in ailesine yeni tehdit: 'Can Dalton'un adamıyım, 59 cinayetim var, sıradaki siz olacaksınız'

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra şüpheli şekilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, ailesine yönelik tehditlerde yeni bir gelişme yaşandı.

Kızının cinayete kurban gittiğini öne süren ve olayın aydınlatılması için mücadele eden baba Nizamettin Kabaiş, daha önce de farklı telefon numaraları ve dijital platformlar üzerinden pek çok defa tehdit edilmişti.

Baba Kabaiş’e 5 gün önce tehdit mesajlarının gönderildiği telefon numarasından yeniden ulaşıldı. Aynı numarayı kullanan kişi bu kez Kabaiş’i görüntülü arayıp kapattı, ardından kendisini “Can Dalton’un adamı” olarak tanıtan mesajlar gönderdi.

AYNI NUMARADAN 5 GÜN SONRA YENİDEN ULAŞTILAR

Kabaiş ailesine gönderilen son mesajlarda ise dikkat çeken yeni bir ifade yer aldı. Nizamettin Kabaiş’e WhatsApp üzerinden ulaşan kişi, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdikten sonra “Can Daltonun adamıyım” mesajını yazdı.

Aynı kişi daha sonra Kabaiş’e, “Devleten korkmuyorum”, “59 cinayetim var” ve “Sıradaki siz olacaksınız” ifadelerinin yer aldığı mesajlar gönderdi.

DAHA ÖNCE DE “ŞİKAYETİNİ ÇEK” TEHDİDİ GELMİŞTİ

Yeni mesajlardan önce de Nizamettin Kabaiş’e WhatsApp ve BİP üzerinden silah fotoğrafının bulunduğu tehdit mesajları gönderilmişti.

Kabaiş, kendisine gönderilen mesajlarda “Eğer şikayetini geri çekmezsen bir tane mermi kafanda olur”, “Şikayetini çekmezsen evi tarayacağım” ve “Nizamettin şikayetini çek, kurtul; yoksa sen de Rojin’in yanına gidersin” ifadelerinin kullanıldığını açıklamıştı.

Mesajların ardından emniyete giderek şikayetçi olan Kabaiş, tehditlerin aylardır sürdüğünü belirterek, daha önce de yabancı numaralardan benzer mesajlar aldığını söylemişti. Yeni mesajlar, Kabaiş ailesinin daha önce yaptığı şikayetlerin ve tehditlere ilişkin yürütülen operasyonun ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

8 İLDE OPERASYON YAPILMIŞTI

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, dijital platformlarda “C47” ve “C99” kod isimleriyle örgütlendiği belirtilen bir yapı tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yasa dışı sorgu panellerini kullanarak siber zorbalık, şantaj ve taciz amacıyla kapalı gruplar oluşturduğu belirlenmişti.

Şüphelilerin, ölümleri şüpheli bulunan Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman’ın ailelerini yabancı telefon numaraları ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden tehdit ve şantajla hedef aldığı tespit edilmişti. Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler hakkında “Tehdit”, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” ve “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma” suçlarından işlem başlatılmış, 10 Ağustos’ta adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2’si tutuklanmıştı.