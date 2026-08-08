Rojin Kabaiş’in ailesini tehdit eden şebekeye 8 ilde operasyon: 10 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, tehdit ve şantaj faaliyetleri yürüttüğü belirtilen bir gruba yönelik operasyon düzenledi.
Şebekenin hedef aldığı kişiler arasında Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman’ın ailelerinin de bulunduğu belirtildi.
“C47” VE “C99” KOD İSİMLERİYLE ÖRGÜTLENDİLER
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin dijital platformlarda “C47” ve “C99” kod isimlerini kullandığı ve yasa dışı sorgu panelleri üzerinden kapalı gruplar oluşturduğu tespit edildi.
Şüphelilerin bu gruplar üzerinden siber zorbalık, taciz, tehdit ve şantaj faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.
ÇOCUKLARINI KAYBEDEN AİLELERİ HEDEF ALDILAR
Yapılan incelemelerde, grubun kamuoyunda büyük üzüntü yaratan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabaiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman’ın ailelerini hedef aldığı belirlendi.
Şüphelilerin yabancı telefon numaraları ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden ailelere tehdit ve şantajda bulunduğu belirtildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüpheliler hakkında “tehdit”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma” suçlarından işlem başlatıldı.
Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.