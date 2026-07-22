Rojin Kabaiş'in kıyafetlerine DNA testi yapılmadı iddiası: Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Adalet Bakanlığı ise yaptığı açıklama ile Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Söz konusu kıyafetler ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderilmiş ve yapılan biyolojik incelemelere ilişkin rapor düzenlenmiştir. Kıyafetler daha sonra, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderilmiş; gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ayrıntılı rapor hazırlanmıştır."

"Bazı basın ve yayın organlarında, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı” yönünde gerçeği yansıtmayan iddialara yer verilmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi, otozomal STR DNA analizi ile Y-STR DNA analizleri gerçekleştirilmiştir.

Dolayısıyla “Rojin Kabaiş’in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı” iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır. Kıyafetler hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde incelenmiş; kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizleri yapılmıştır.

Kamuoyunun, devam eden soruşturmaya ilişkin doğruluğu teyit edilmemiş, yanıltıcı ve dezenformasyon niteliğindeki içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."