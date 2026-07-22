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Rojin Kabaiş'in kıyafetlerine DNA testi yapılmadı iddiası: Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi
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Rojin Kabaiş'in kıyafetlerine DNA testi yapılmadı iddiası: Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi

22.07.2026 09:53:00
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Haber Merkezi
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Rojin Kabaiş'in kıyafetlerine DNA testi yapılmadı iddiası: Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Van'da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in üzerindeki kıyafetlerden DNA örneği alınmadığı iddiası sonrası Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Rojin Kabaiş'in kıyafetlerine DNA testi yapılmadı iddiası: Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 2024 yılında kaybolmuş, aramalar sonucunda göl kenarında cansız bedeni bulunmuştu.

Aile, olaya intihar denilmesini kabul etmeyip hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Rojin Kabaiş'in kıyafetlerine DNA testi yapılmadı iddiası: Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Rojin'in üzerindeki kıyafetlerden DNA örneği alınmadığı iddia edildi. Ailenin avukatının talebiyle, kıyafetlerdeki DNA izlerine iki yıl sonra bakılacağı öne sürüldü.

Rojin Kabaiş'in kıyafetlerine DNA testi yapılmadı iddiası: Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Adalet Bakanlığı ise yaptığı açıklama ile Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Rojin Kabaiş'in kıyafetlerine DNA testi yapılmadı iddiası: Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın ve yayın organlarında, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı” yönünde gerçeği yansıtmayan iddialara yer verilmiştir.

Doğrusu; Rojin Kabaiş’in üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizleri yapılmıştır.

Söz konusu kıyafetler ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderilmiş ve yapılan biyolojik incelemelere ilişkin rapor düzenlenmiştir. Kıyafetler daha sonra, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderilmiş; gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ayrıntılı rapor hazırlanmıştır."

Rojin Kabaiş'in kıyafetlerine DNA testi yapılmadı iddiası: Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi, otozomal STR DNA analizi ile Y-STR DNA analizleri gerçekleştirilmiştir.

Dolayısıyla “Rojin Kabaiş’in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı” iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır. Kıyafetler hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde incelenmiş; kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizleri yapılmıştır.

Kamuoyunun, devam eden soruşturmaya ilişkin doğruluğu teyit edilmemiş, yanıltıcı ve dezenformasyon niteliğindeki içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

İlgili Konular: #Van #Rojin Kabaiş

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