Rojin Kabaiş soruşturmasında kritik gelişme: Rektör ve yeğeninin DNA sonuçları çıktı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in kaybolduktan sonra Van Gölü kıyısında ölü bulunmasına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kabaiş’in otopsi incelemelerinde iki farklı erkeğe ait DNA profilinin tespit edilmesinin ardından, dosya kapsamında bugüne kadar yaklaşık 600 kişiden DNA örneği alındı.

REKTÖR VE YEĞENİNİN DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞMEDİ

Kabaiş ailesinin şüphe ve iddiaları üzerine savcılık talimatıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den de DNA örnekleri alınmıştı. Yürütülen Adli Tıp incelemelerinin ardından merakla beklenen test sonuçları netleşti.

Tv100'ün haberine göre, yapılan incelemeler sonucunda Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli’den alınan DNA örneklerinin Rojin Kabaiş’in üzerinde bulunan DNA profilleriyle uyuşmadığı saptandı.

600 KİŞİDEN ÖRNEK ALINDI, İNCELEMELER SÜRÜYOR

Dosyadaki şüpheli durumların aydınlatılması ve tespit edilen iki ayrı erkek DNA'sının kime ait olduğunun belirlenmesi amacıyla başlatılan genetik tarama süreci devam ediyor. Soruşturma makamlarının şu ana kadar topladığı yaklaşık 600 DNA örneği üzerindeki karşılaştırma ve inceleme çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.