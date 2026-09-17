Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Şüphelilerin DNA örnekleri alındı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni adli işlemler gerçekleştirildi.Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, soruşturma kapsamında şüpheli görülen kişiler hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapıldığını açıkladı.

TELEFONLARINA EL KONULDU

Karabulut, “Basına yansıyan ve soruşturma kapsamında şüpheli görülen husus ve kişilerle ilgili taleplerimiz doğrultusunda Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli işlemler titizlikle yerine getirilmiştir” dedi.

Karabulut’un verdiği bilgiye göre, şüpheli görülen kişilerden DNA örnekleri alındı ve ifadelerine başvuruldu. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken cep telefonlarına da el konularak incelemeye alındı. Amida Haber'de yer alan habere göre, soruşturmanın maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve derinleştirilerek sürdürüldüğünü belirten Karabulut, elde edilen biyolojik ve dijital delillerin dosyadaki mevcut bulgularla karşılaştırılmasını istedi.

ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASINA İLİŞKİN



Basına yansıyan ve soruşturma kapsamında şüpheli görülen husus ve kişilerle ilgili taleplerimiz doğrultusunda Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli işlemler titizlikle yerine getirilmiştir.



Bu kapsamda şüpheli kişilerden DNA… — Av.Abdurrahman Karabulut (@avkrblt) September 17, 2026

'HİÇBİR İHTİMAL GÖZ ARDI EDİLMEMELİ’

Karabulut, gelinen aşamaya ilişkin beklentilerini, “Hiçbir ihtimalin göz ardı edilmemesi, elde edilen tüm biyolojik ve dijital delillerin dosyadaki mevcut bulgularla karşılaştırılması ve maddi gerçeğe ulaşılıncaya kadar soruşturmanın aynı kararlılıkla devam ettirilmesi” sözleriyle ifade etti.

Karabulut, 15 Eylül’de yaptığı açıklamada ise soruşturma dosyasındaki 10 Ekim 2024 tarihli bir tutanağı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Tutanağa göre, Rojin Kabaiş’in kaybolduğu 27 Eylül 2024 günü üniversite yerleşkesindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sırasında beyaz, sedan ve sunrooflu bir araç dikkati çekti.

Araç, saat 19.50’de Talat Sokak’tan sahil yönüne girdi, saat 20.01’de ise sahil yönünden yeniden Talat Sokak’a çıktı. Tutanakta araç bu hareketleri nedeniyle “şüpheli” olarak değerlendirildi.

Kamera kayıtlarından aracın güzergâhı takip edilirken PTS ve PolNet üzerinden benzer özelliklere sahip araçlar üzerinde de araştırma yapıldı. Ancak 10 Ekim tarihli tutanakta, incelenen araçların “Kabaiş ailesi ile ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığının anlaşıldığı” kaydedildi.

DNA ÖRNEKLERİ TALEP EDİLMİŞTİ

Karabulut, söz konusu tutanağın soruşturmanın etkisiz yürütüldüğünün belgelerinden biri olduğunu savunmuştu. Şüpheli aracın kimliği, sürücüsü ve olayla bağlantısının ayrıntılı biçimde ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Karabulut, tutanakta yer alan araçların sürücülerinin tespit edilmesini istemişti.

Karabulut, sürücülerden DNA örneklerinin alınması, HTS ve baz kayıtlarının incelenmesi ile ifadelerine başvurulması yönünde talepte bulunduklarını açıklamıştı.

Ailenin avukatı ayrıca soruşturmanın Van Cinayet Büro Amirliği’nden alınarak Ankara JASAT’a devredilmesini talep etmiş ve “Rojin için artık eksik soruşturma değil, gerçek bir soruşturma istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.