Rojin’in babası canlı yayında konuştu: 'Darp izlerini bizzat gördüm'

Yayınlanma: 17.10.2024 - 16:54

Güncelleme: 17.10.2024 - 17:12

Kanal D’de yayınlanan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programında 21 yaşındaki Rojin’e ne olduğunun yanıtı arandı.

Cinayet dedektifi ve emekli polis Savaş Kurtbaba’nın da canlı yayın konuğu olduğu programa telefonla katılan Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, "24 kilometre uzağa, o çocuk tek başına gitmez. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka” dedi. İntihar iddialarını da bir kez daha reddetti.

“KIZIM BİR VAHŞETE KURBAN GİTTİ”

Acılı baba şunları söyledi:

“Rojin’in intihar edebileceği hiçbir durum kesinlikle söz konusu değil. O çok mutlu bir çocuktu. ‘Bilgisayarda bazı araştırmalar yapmış’ deniliyor ama bunlar sizce intihar ettiği anlamına gelebilir mi? Mümkün değil. Kızım namazını da kılıyordu. Mutlu bir çocuktu. Asla intihar etmesi için bir nedeni yoktu. Morali de çok güzeldi. Okulunu, derslerini seviyordu. Ne evde ne okulda keyfini bozan hiçbir konu yoktu. Üniversiteyi kazandığı için de çok mutluydu. Biz diyoruz ki o çocuğa bir vahşet yapıldı ve bu muhakkak ortaya çıkacak. Elbette bir iz çıkacak.

“DARP İZİ VAR”

“Hatta darbedildiğine dair belirtiler var. Sırtında morluklar vardı ve ben kendim gittim bizzat gördüm. Sırtını iyice çevirmediler buna rağmen gördüm. Hatta oradaki bilim adamları da bana şunu söyledi: ‘Bu suda 4-5 gün anca kalmış. Fazla olsaydı bu vücut, beden yıpranırdı’ yıpranmamıştı. O morlukları gördüğümde o zaman acım çok tazeydi ve aklım başımda değildi. Kesinlikle birileri bu çocuğu götürdü. O çocuk 24 kilometre yolu asla katedemez. Bu çocuk bence 14-15 gün boyunca onu götürenlerin elinde kalmış.

“AİLEMİZDE BUGÜNE DEK TEK BİR İNTİHAR SÖZ KONUSU DEĞİL”

“Bugüne dek bizim ailemizde dedelerimizin dedeleri dahil; benim küçüklüğümden bu yana ailede tek kişi bile intihar etmemiş. Kızımın da intihar etmesi mümkün değil. Ben orada daha evvel içki içen insanların bıraktığı boş şişeler olduğuna denk geldim. Tahminim oradaki insanlar bir şey yapmış olabilir çünkü kızım orada çakıl taşı topluyordu. İçki içen insan da her türlü vahşeti yapabilir. Kızımı götürüp zarar verdiklerini düşünüyorum.”