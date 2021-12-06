Roma dönemine ait eseri çıkarırken yakalandılar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Roma İmparatorluğu dönemine ait üzerinde insan figürlerinin yer aldığı kabartmalı mezar stelini çıkarmaya çalışırken 4 kişi polis tarafından yakalandı.

İHA
06 Aralık 2021 Pazartesi, 16:26
Roma dönemine ait eseri çıkarırken yakalandılar
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine, E.G. isimli kişinin tarlasında tarihi eser bulduğu ve toprak altından çıkarmaya çalıştığı ihbarı yapıldı. Ekipler, E.G. ile H.G., S.G. ve M.A.G.'yi mezar taşını kaçak kazı yaparak çıkarmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet dedektör ele geçirildi.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ

Polis, 165 santim uzunluğunda ve 90 santim genişliğinde üzerinde kabartmalı insan figürleri olan mezar stelini Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


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