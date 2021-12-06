Roma dönemine ait eseri çıkarırken yakalandılar

06 Aralık 2021 Pazartesi, 16:26

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine, E.G. isimli kişinin tarlasında tarihi eser bulduğu ve toprak altından çıkarmaya çalıştığı ihbarı yapıldı. Ekipler, E.G. ile H.G., S.G. ve M.A.G.'yi mezar taşını kaçak kazı yaparak çıkarmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet dedektör ele geçirildi.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ



Polis, 165 santim uzunluğunda ve 90 santim genişliğinde üzerinde kabartmalı insan figürleri olan mezar stelini Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.