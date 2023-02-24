Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi: 1 gözaltı
Niğde'de polisin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait, başı, kolları ve bacakları kırılmış kadın heykeli ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tarihi eser satmaya çalışan Y.K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.
HEYKELE EL KONULDU
Ekipler, Y.K.'yi gözaltına alırken, elindeki Roma dönemine ait, başı, kolları ve bacakları kırılmış kadın heykeline de el konuldu. Y.K. Emniyet'e götürülürken, heykel Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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