Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi: 1 gözaltı

Niğde'de polisin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait, başı, kolları ve bacakları kırılmış kadın heykeli ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 12:16
Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi: 1 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tarihi eser satmaya çalışan Y.K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

HEYKELE EL KONULDU

Ekipler, Y.K.'yi gözaltına alırken, elindeki Roma dönemine ait, başı, kolları ve bacakları kırılmış kadın heykeline de el konuldu. Y.K. Emniyet'e götürülürken, heykel Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


Niğde HEYKEL

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