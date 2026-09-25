Rönesans Rezidans davası öncesi kayıp yakınları ‘Olası kasttan karar verilsin’ çağrısı yaptı

İstanbul Barosu tarafından düzenlenen basın toplantısında deprem davalarındaki aksaklıklara dikkat çekildi. 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay’da en az 270 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans davasında bugün görülecek duruşma öncesi İstanbul Barosu’nda basın toplantısı yapıldı. İstanbul Barosu Afet Hukuku Koordinasyon Merkezi tarafından dün baro binasında düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu yaptı. Rönesans Rezidans’a ilişkin davayı Hatay’da yerinde takip edeceklerini belirten Kaboğlu, deprem davalarının yalnızca depremzedeleri ya da bölgeyi değil, tüm ülkeyi ve toplumu ilgilendirdiğini belirtti.

İstanbul Barosu Afet Hukuku Koordinasyon Merkezi adına konuşan kayıp yakını avukat Eren Can, iddianamesi hazırlanmayan soruşturmaların sonuçlandırılması, bilirkişi raporlarının bilimsel ve tarafsız biçimde hazırlanması, sorumluluk zincirinin bütün yönleriyle araştırılması, kamu görevlilerinin sorumluluğu bulunan dosyalarda etkin soruşturma yürütülmesi, firari sanıkların yakalanmasına yönelik işlemlerin etkin biçimde uygulanması, yargılamaların makul sürede ve adil biçimde sonuçlandırılması ve kayıp yakınlarının davalara katılımın ve bilgiye erişiminin güvence altına alınması çağrısında bulundu.

‘EN BÜYÜK KIYIM’

Rönesans Rezidans’ta ailesini yitiren avukat Yeşim Toplu, “Cumhuriyet tarihinin en büyük kıyımı, bile isteye yaşandı. Diğer tüm binalar ayaktayken Rönesans Rezidans sanıkların bilinçli tercihleriyle yıkıldı” dedi. Altıncı bilirkişi raporunun geldiğini ve tüm raporlarda sanıkların asli kusurlu olduğunu belirten Toplu, “Bu davada sanıkların olası kasttan hüküm giymelerini gerektirecek tüm veriler var. Mahkemeden bu yönde karar vermesini, yurttaşların da deprem davalarını takip etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘FİRARİYE İYİ HAL’

Tutar Yapı Sitesi C Blok’ta yakınlarını kaybeden avukat Gülsüm Özdoğru, deprem davalarında firari sanıklara bile iyi hal indirimi uygulandığını, birçok davada kamu personeline ilişkin soruşturmaların iddianame aşamasına bile geçmediğini söyledi. Özdoğru, “Kırmızı ışıkta geçip kaza yapan otobüs şoförü bile olası kasttan yargılanırken kolon kesen sanıklar nasıl olası kasttan yargılanmıyor” diye konuştu.

‘YILMAYACAĞIZ’

İskenderun Devlet Hastanesi’nde yakınlarını yitiren Yusuf Şanlı, “Neredeyse dört yıl geçti, iddianame bile hazır değil. Adalet dilenmekten yasımızı tutamıyoruz” derken İSİAS Otel’de evladını kaybeden Ali Ekber Tan ise “Ortada örgütlü bir suç var. Ancak yılmayacağız, mücadele edeceğiz ve bu mücadeleyi bizden sonraki kuşaklara miras bırakacağız” ifadelerini kullandı.