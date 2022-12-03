Ahmet Hakan 'gereğini' yapıyor: Çok klas terk ediş...
İktidara yakınlığıyla bilinen Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın İsveçli gazeteciye sinirlenerek röportajı yarıda kesmesi hakkında, "Çok klas bir terk ediş" yorumunu yaptı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın İsveçli gazeteciye kızarak röportajı yarım bırakması hakkında, "Tam anlamıyla örnek bir röportaj terk etme olarak kayıtlara geçebilir" ifadelerini kullandı.
Hakan, yazısında şunları kaydetti:
"İbrahim Kalın, bir İsveç televizyon kanalına röportaj veriyor. Röportajda Türkiye’yi itham edici sorular sorulunca... İbrahim Kalın, röportajı terk ediyor.
Ama bağırıp çağırmadan, yükselmeden, karşısındakinin kendini önemli hissetmesine izin vermeden, kontrolü asla elden bırakmadan, yani çok klas biçimde terk ediyor.
Röportaj terk edecekler için tam anlamıyla örnek bir röportaj terk etme olarak kayıtlara geçebilir yani."
İsveç'te bir televizyon kanalına röportaj veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecinin "Türkiye’nin ciddi suçlular ve mafya üyeleri için bir sığınak olup olmadığı" yönündeki sorusuna sinirlenerek, “Koca bir ülkeyi suçluyorsunuz. Bu kabul edilemez. Asılsız suçlamalar gerçekmiş gibi sunuluyor ve siz soru sorup yanıtlamamı istiyorsunuz. Bunlar saçma sorular” diye konuşmuştu.
Kalın daha sonra “Devam etmek istemiyorum” diyerek yayının durdurulmasını istemişti.
NE OLMUŞTU?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Kanal D - CNN Türk ortak yayınında, sorularını yanıtladığı Abdülkadir Selvi'ye seslenirken "Vallahi Abdülkadir Bey köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor... " demişti.
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