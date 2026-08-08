RTÜK’ten ATV’ye 8 milyon liralık ceza: Turkuvaz Medya’dan tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programındaki bir içerik nedeniyle kanala yaklaşık 8 milyon liralık idari para cezası verdi. Kararın ardından Turkuvaz Medya, A Haber’de yayımlanan analizle RTÜK’e tepki gösterirken, 17-25 Aralık dönemindeki yaptırımlar hatırlatıldı.

RTÜK’ün yaptırım kararına gerekçe olarak, programda bir çocuğun babasının kim olduğuna ilişkin DNA testi üzerinden yürütülen yayın gösterildi. Kurul, içeriğin “çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerine zarar verebilecek” nitelikte olduğu değerlendirmesiyle ATV’ye yüzde 1 oranında idari para cezası uyguladı.

TURKUVAZ MEDYA’DAN 17-25 ARALIK HATIRLATMASI

Turkuvaz Medya cephesi ise yaptırıma tepki gösterirken geçmişte A Haber’e uygulanan RTÜK cezalarını gündeme taşıdı. A Haber’de yayımlanan analizde, 17-25 Aralık sürecinde kanala yaklaşık 300 yaptırım uygulandığı hatırlatıldı.

Haberde, benzer cezaların “milli duruş sergileyen medya kuruluşları üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığı” savunuldu.

“DİJİTAL MECRALAR NEDEN AYNI ÖLÇÜDE DENETLENMİYOR?”

A Haber’deki analizde ayrıca televizyon kanalları ile dijital platformlar arasında denetim açısından çifte standart bulunduğu öne sürüldü. Yayında, RTÜK’ün televizyon kanallarını sıkı biçimde denetlediği belirtilirken YouTube, Netflix ve TikTok gibi dijital platformların neden aynı ölçüde denetlenmediği sorusu gündeme getirildi.

TELEVİZYONDA VAR, YOUTUBE’DA YOK

RTÜK kararının ardından A Haber yaklaşık 6 dakikalık bir analiz videosu yayımladı. Televizyon yayınında videonun başlığı “RTÜK’ten ATV’ye rekor ceza” olarak kullanıldı.

Ancak aynı videonun A Haber’in YouTube kanalına yüklenen versiyonunda bu başlığın yer almaması dikkat çekti.