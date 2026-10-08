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RTÜK’ten Sözcü TV’ye idari para cezası!

RTÜK’ten Sözcü TV’ye idari para cezası!

8.10.2026 16:03:00
Güncellenme:
AA
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RTÜK’ten Sözcü TV’ye idari para cezası!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Antarktika’ya gönderilen bilim ekibine ilişkin haber nedeniyle mahkeme tarafından kabul edilen cevap ve düzeltme metnini yayımlamadığı gerekçesiyle Sözcü TV’ye idari para cezası verdi.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), mahkeme kararına rağmen cevap ve düzeltme metnini yayımlamadığı gerekçesiyle Sözcü TV’ye idari para cezası uyguladı.

RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurulun bu haftaki toplantısında Sözcü TV’nin cevap ve düzeltme hakkına ilişkin yayın ihlali değerlendirildi.

ANTARKTİKA HABERİNE TEKZİP TALEBİ

Sözcü TV’nin ana haber bülteninde “Kutup’laştırma” başlığıyla yayımlanan haberde, Antarktika’ya giden bilim ekibinde yer alan kişilerin liyakat sahibi olmadığı ve ziyaretin bilimsel çalışma yerine gezi amacı taşıdığı yönündeki iddialara yer verildi.

Haberin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, cevap ve düzeltme metninin yayımlanması için sulh ceza hâkimliğine başvurdu.

Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesi, tekzip talebinin kabulüne kesin olarak karar verdi.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN YAYIMLANMADI

RTÜK’ün açıklamasında, Sözcü TV’nin mahkeme kararına rağmen cevap ve düzeltme metnini yayımlamadığı belirtildi.

Üst Kurul, bu nedenle kanala 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kararın gerekçesi olarak kanunun, yayın kuruluşlarının kişi ve kuruluşların cevap ve düzeltme hakkına saygılı olmasını zorunlu kılan hükmünün ihlal edilmesi gösterildi.

İlgili Konular: #ceza #RTÜK #Sözcü TV

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