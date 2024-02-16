RTÜK'te boşalan koltuğa MSB Bakanı'nın yeğeni oturdu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK), Üst Kurul Başkan Yardımcılığı görevi için İbrahim Uslu’dan boşalan koltuğa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yeğeni, Kamuoyu ve Yayın Araştırmaları Dairesi Başkanı Deniz Güler getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 17:07
RTÜK'te boşalan koltuğa MSB Bakanı'nın yeğeni oturdu
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RTÜK’te, dün yaptığı yazılı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyuran Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun yerine gelen isim belli oldu. Üst Kurul Başkan Yardımcılığı koltuğuna, Kamuoyu ve Yayın Araştırmaları Dairesi Başkanı Deniz Güler atandı. Yaklaşık 15-20 yıldır RTÜK’te çalışan Güler’in, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yeğeni olduğu öğrenildi.

RTÜK’te Güler'in yanı sıra başka görevden almalar ve yeni görevlendirilmeler de yapıldı. Buna göre, Personel Dairesi Başkanı İnci Özkan görevinden alınarak, bu koltuğa Sinan Göktaş getirildi. Murat Ellialtı da İzleme Değerlendirme Dairesi Başkanı oldu. Ellialtı, bu görevi daha önce vekaleten yürütüyordu.

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Ayrıca 1. Hukuk Müşaviri pozisyonuna Avukat Şeyma Günay getirildi.


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