Ruhsatsız tabancasını temizlerken annesini yaraladı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 15:37

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 15:37

Merkeze bağlı Sarıyakup köyünde, dün akşam saatlerinde M.P.’nin bakımın yaptığı ruhsatsız tabancasının ateş alınca, çıkan kurşun annesi A.P.'ye isabet etti.

Evdekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden yaralanan A.P., hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Jandarma ekipleri tarafından M.P. gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancaya ise el konuldu. A.P.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. M.P.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.