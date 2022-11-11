Rus turistin tuvalet ücretini ödememek için dövdüğü işletmeci öldü

11 Kasım 2022 Cuma, 11:54

Antalya Kemer’deki bir otelde konaklayan Rus uyruklu R.K. isimli turist, otopark alanındaki Mehmet Özcan'ın (60) işlettiği tuvalete girdi. R.K., tuvalet ücretini ödemek istemeyince tartışma başladı.

Tartışmada iddiaya göre, R.K.’nin yumruklarına maruz kalan Özcan, yere düşerek başını kaldırım taşına çarpıp yaralandı.

Ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, gözetim altındayken 2 saat sonra kendi isteği ile hastaneden ayrıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Öte yandan kanser hastası olduğu öğrenilen Özcan, daha sonra durumu ağırlaşınca beyin kanaması şüphesi ile önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, ardından da başka bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Özcan hayatını kaybetti. Yaşananların ardından polis yaklaşık 60 kişiyi sorgulayarak, olayın kamera kayıtları incelendi.

Polis, Rus turist R.K.'yi otelinde gözaltına aldı. Rus turist çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Özcan'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



