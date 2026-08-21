Rus yüzücü Svechnikov hayatını kaybetmişti: Boğaziçi yüzme yarışında yeni güvenlik önlemleri

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenecek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Geçen sene Kanlıca'da başlayıp Kuruçeşme'de sona eren yarışta Rus yüzücü Nikolai Svechnikov kayboldu. 3 bin yarışmacının katıldığı yarışmada Svechnikov’un kaybolması üzerine ekipler boğazda arama çalışması yaptı. Rus yüzücü Svechnikov'a ait olduğu değerlendirilen ceset ise, 5 ay sonra 20 Ocak 2026'da Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulundu.

Denizden vücut bütünlüğü bozulmuş olarak çıkarıldığı öğrenilen ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) Morguna gönderildi.

Daha önceki yıllarda bir yüzücünün dizinin zodyak botun pervanesinin çarpması sonucu parçalanması, bir yüzücünün ise kalp krizi sonucu suda hayatını kaybetmesinin ardından bu yılki yarışta güvenlik önlemleri artırıldı.

ŞAMANDIRA, KILAVUZ BOT VE PEK ÇOK GÜVENLİK ÖNLEMİ

Geçen sene yaşanan olayın ardından 23 Ağustos Pazar günü 64 ülkeden 2 bin 500’e yakın profesyonel yüzücünün katılımıyla yapılacak 38'inci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışı öncesi, yüzücülerin güvenliği için yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda yüzücülere şamandıra dağıtılırken, parkur boyunca 100’ün üzerinde su üstü güvenlik unsuru, botlar, hakem tekneleri ve kılavuz bot görev yapacak. Sahil Güvenlik ekipleri, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi'nin de görev alacağı yarışta, olası acil durumlara karşı deniz ve kara ambulanslarıyla sağlık ekipleri hazır bulunacak.

'64 ÜLKEDEN KATILIMCIMIZ OLACAK; 2 BİN 500 SPORCU YÜZECEK'

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Organizasyon Komisyonu Başkanı Şenol Güneş, "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 38’inci Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışı için bugün burada hazırlıklarımıza başladık. Yarışa baktığınız zaman dünyanın en iyi açık su yüzme yarışı olarak seçildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Yüzme Federasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koordinasyonunda düzenlenen bir yarışma. Bu pazar günü 2 bin 500 sporcu yüzecek. 23 Ağustos saat 10.00’da startımız. 64 ülkeden katılımcımız olacak; her sene bu sayı gittikçe artıyor. Yüzücülerin eşsiz bir deneyim yaşadığı bir ortam burası. İki kıta arasında, Asya’dan başlayarak Avrupa’ya yüzülen dünyada tek tematik organizasyon diyebiliriz buna" diye konuştu.

'BU SENE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE ŞAMANDIRA EKLENDİ'

Güneş, "Bu yıl çok fazla farklılığımız var. Bizim bu yıl önlemler tarafından baktığımız zaman 6,5 kilometrelik bir alanda yüzecekler. Her yüzücüye 'swim bouy' dediğimiz şamandırayı organizasyon tarafından veriyoruz. Tüm yüzücülerimiz lisanlı bir şekilde bu organizasyona katılıyorlar. Su üstü güvenlik tedbirlerimiz 100’ün üzerinde botumuz var. Sahil güvenlik, kıyı emniyeti, deniz polisi gibi büyük kurumların organizasyonuyla yürütülecek. Yüzücüler için parkurda tekneler var, hakem teknelerimiz var. Bunlar da kilometre taşları yazacak. Kılavuz bot dediğimiz en öndeki yüzücünün takip edebileceği rotayı daha iyi bir şekilde bitirebileceği bir yarış planladık. Bununla ilgili çok ciddi bir ekip çalışıyor. İstanbul’un tüm güvenlik unsurları en tepe yöneticileri tamamen bu etkinlik için burada; çünkü Türkiye’nin önemli organizasyonlarından birisi bu. Pazar günü güzle keyifli bir etkinlik için hazırız. Geçen sene yaşanan üzücü bir durum var. Geçen sene de bizim bot sayımız yüksekti. Bu sene 'swim bouy' buna eklendi daha güvenli olsun diye. İstekler üzerine bunlar yapılmış durumda. Buradaki tüm önlemler herkesin güvenliği için. Geçen yılla kıyaslandığı zaman gelişmiş bir durum tabii ki şu anda" ifadelerini kullandı.

'BOĞAZDAKİ AKINTILAR HAKKINDA BİLGİ VERİYORUZ'

Güneş, "Yarışma günü hava sıcaklığı 27 derece gözüküyor ve sabah hafif bir poyraz olacak. Bu bizim için çok iyi bir hava. Akıntılar boğazda hem ters yönde hem farklı yönlerden olabiliyor. Biz parkur tanıtım turları yapacağız. Yüzücü tanıtım videolarımızla, parkur tanıtım videolarımızla, yüzücü el kitapçığında bu akıntılar hakkında bilgi veriyoruz. Tur tekneleriyle beraber Kanlıca’ya gidiyoruz ve o rota içerisinde neler yapması gerektiğini tüm yüzücülere aktarıyoruz. İngilizce, Rusça ve Türkçe olmak üzere uzman kişiler tarafından aktarılıyor. Akıntı ve rotayı kaçırdığınız zaman geri dönüşü zor olabiliyor. Bir noktadan sonra bizim onları almamız gerekli; çünkü dönüşleri imkansız. Biz onları su üstü güvenlik unsurlarımızla, botlarımızla alabiliyoruz sudan. Burada etkinlik alanımızda tam donanımlı sağlık alanımız var. Su üstünde deniz ambulanslarımız var. Kara noktalarında ambulanslarımız var. Burada müdahaleler yapılabiliyor. Böyle bir durumda yaşanırsa eğer gerekli tedbirler alınmış durumda" diye konuştu.

'GEÇEN SENE VERDİĞİMİZ ACI KAYBIMIZ İÇİN HEPİMİZ ÜZGÜNÜZ'

Yarışmaya katılan yüzücü Damla Güç, "Bu sene boğaza üçüncü katılışım olacak. Bence çok güzel bir deneyim ve çok heyecanlıyım bunun için. Boğazda yüzmenin en zor taraflarından biri bence yönümüzü belirlemek ve akıntıyı tutturmak. Akıntıyı tutturamadığınızı düşünürseniz panik olabilirsiniz; ama akıntıyı tutturduğunuz sürece güzel bir deneyim. Yeni güvenlik önlemleri bence çok iyi olmuş. Geçen sene verdiğimiz acı kaybımız için hepimiz üzgünüz. Bu sene şamandıralar bu konuda bence bize çok yardımcı olacak" dedi.

'YENİ ÖNLEMLER BENİ DAHA DA GÜVENLİ HİSSETİRİYOR'

Yarışmaya katılan yüzücü Poyraz Anıt ise, "8 yıldır lisanslı olarak yüzüyorum. Yarışmaya 2’nci katılışım, heyecanlıyım. Yeni güvenlik önlemleri alındı. Geçen yılki Rus yüzücünün kaybından sonra önlemler arttırıldı. Yeni önlem olarak yüzücü şamandıraları dağıtıldı. Bu şamandıraların da faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle kramp, tutulma, yorgunluk gibi durumlarda şamandıraya sarılarak bir miktar dinlenme şansını artırıyor. Sudaki görünürlüğünüzü artırıyorlar. Destek istediğinizde ekiplerle iletişiminizi kolaylaştırıyor. Geçen yıla göre daha az katılımcı var. Daha denetimli bir yarış olacağına inanıyorum. Umarım güzel bir yarış olarak geçer. Akıntının bol olacağını umut ediyorum. Az önce konuştuğumuzda rekor kırılan yıl kadar akıntı olduğunu söylediler. Boğazda yüzmenin en zor tarafına gelirsek çok yalnız kalıyorsunuz. En yakın kıyı 200-300 metre uzaktayken tek başınıza 100 metre dip olan yerde sıkılıyorsunuz; yer yön algınız şaşıyor. Bunlar özellikle zorlayıcı şeyler ama çok keyifli şeyler aynı zamanda. Çok az kişinin yaptığı gurur verici bir aktivite. Bu sene 2 bin 400 küsur kişi katılıyor. Yeni güvenlik önlemleri beni daha güvenli hissettiriyor aslında. Bu sene şamandıranın da olması daha önemli oldu. Faydası olacağına inanıyorum" dedi.