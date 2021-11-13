Rüşvet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
İzmir'de rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Kemalpaşa Belediyesi personelinin de olduğu 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 2'si, ifade işleminin ardından savcılıkça salıverildi.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 9 şüpheliden K.A, M.Ç. ve İ.V. tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6'sı Kemalpaşa Belediyesi personeli 11 şüpheli, 6 aylık çalışmanın ardından 9 Kasım'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Zanlıların, "izinsiz yapı inşa edenlere cezai işlem uygulamamak", "yasal mevzuata uygun olmayan yapılara ruhsat ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığı rüşvet almak" gibi suçlar işledikleri öne sürülmüştü. Şüpheliler, dün Kemalpaşa Adliyesine sevk edilmişti.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Dolardaki tarihi rekorun ardından tepkiler gecikmedi
- Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı
- Özgür Demirtaş'tan A Haber'e dolar yanıtı
- Başak'ın katilinin fotoğrafı ortaya çıktı
- Erdoğan'ın yıllar önceki paylaşımı gündem oldu
- Arınç'tan dikkat çeken ziyaret
- Erdoğan'ı kızdıracak 'maaş' teklifi
- Ünlü ekonomistten korkutan 'kur' açıklaması
- Peru'da belediye başkanı ve eşi öldürüldü
- Sedat Peker video ile yanıt verdi