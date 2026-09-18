Rusya açıklarında saldırıya uğrayan geminin Mısırlı kaptanı öldü

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın güneybatısındaki bir liman yakınında saldırıya uğrayan "Noran" adlı geminin Mısırlı kaptanının öldüğünü, mürettebattan 8 Mısırlı denizcinin ise ülkeye getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 13 Eylül'de "Noran" gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Mısır'ın Moskova Büyükelçiliğine olayın sonuçlarını takip etmesi ve gemideki Mısırlı denizcilere konsolosluk desteği sağlaması talimatını verdiği aktarıldı.
Açıklamada, büyükelçiliğin gemide bulunan 8 Mısırlı denizcinin ülkeye dönüşünü sağladığı kaydedildi.
Geminin Mısırlı kaptanının ise hayatını kaybettiği bildirildi.
Konsolosluk biriminin kaptanın ailesiyle iletişime geçerek cenazenin çıkarılması ve Mısır'a nakledilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiği ifade edildi.
Geminin bulunduğu bölgede askeri operasyonların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, kaptanın cenazesinin koşullar istikrara kavuşur kavuşmaz Mısır'a nakledileceği bildirildi.
Açıklamada, saldırıyı kimin düzenlediğine ve gemide meydana gelen hasara ilişkin bilgi verilmedi.
Rusya basınında ise geminin Ukrayna tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıya uğradığı öne sürülmüştü.