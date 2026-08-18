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Rusya'da İHA saldırısına uğramıştı... 'Asia' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Rusya'da İHA saldırısına uğramıştı... 'Asia' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

18.08.2026 10:42:00
Güncellenme:
DHA
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Rusya'da İHA saldırısına uğramıştı... 'Asia' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Rusya'nın Novorossiysk Limanı yakınlarında ham petrol yüklemesi sırasında İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan 'Asia' isimli petrol tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geminin geçişi nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

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Liberya bayraklı petrol tankeri 'Asia', 19 Temmuz'da Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk Limanı yakınlarında bulunan Hazar Boru Hattı terminalinde ham petrol yüklemesi sırasında İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğradı.

Gemide çıkan yangın, acil müdahale ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Makine dairesi ve üst yapısı zarar gören tankerde bulunan 22 mürettebat tahliye edildi. Güvenliği sağlanan petrol tankeri, bugün saat 05.00 itibarıyla İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Kurtarma 11 gemileri ve Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-5 botunun eşlik ettiği geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

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