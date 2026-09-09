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Rusya’nın 'gaz başkenti' Novy Urengoy ilk kez drone saldırısının hedefi oldu

Rusya’nın 'gaz başkenti' Novy Urengoy ilk kez drone saldırısının hedefi oldu

9.09.2026 21:28:00
Güncellenme:
İHA
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Rusya’nın 'gaz başkenti' Novy Urengoy ilk kez drone saldırısının hedefi oldu

Ukrayna, Rusya’nın Sibirya bölgesindeki önemli doğal gaz üretim merkezlerinden Novy Urengoy’a drone saldırısı düzenledi. Saldırının ardından gaz tesisinde yangın çıkarken, Yamalo-Nenets Valisi Dmitry Artyukhov can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı.
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Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan gayriresmi gaz başkenti olarak bilinen Novy Urengoy ilk kez dron saldırısının hedefi oldu.

Ukrayna, Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarına devam ediyor. Ukrayna, Sibirya bölgesindeki Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nde yer alan ve ülkenin gayriresmi gaz başkenti olarak bilinen Novy Urengoy’daki doğal gaz üretim tesisine dron saldırısı düzenledi. Saldırının ardından tesiste yangın çıktı. Söz konusu saldırı bölgeye düzenlenen ilk saldırı olarak kayıtlara geçti.

Yamalo-Nenets Valisi Dmitry Artyukhov, dronun savunma sistemleri tarafından engellendiğini belirterek, "Can kaybı veya yaralanma yok. Olay yerinde acil durum ekipleri çalışıyor, durum kontrol altında" ifadelerini kullandı.
Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna sınırına yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktaki bölgeye yönelik saldırı hakkında yorum yapmadı.

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