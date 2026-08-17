Rusya Türkiye’den balistik füze satışı konusunda ‘izahat’ istedi: Dışişleri sessiz

Türkiye’nin Ukrayna’ya içerisinde balistik füzelerin de bulunduğu ağır mühimmat paketi satmak için ABD’den yeniden satış izni istediği, iki hafta önce ABD Kongresi tutanağına yansımıştı. Rusya, konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

‘AKILLARINDAN NE GEÇİYORDU?’

Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde önceki gün, konuyla ilgili bir soruya Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova’nın verdiği yanıt paylaşıldı. Zaharova, “Göze çarpan husus, bu ölçekteki bir ölümcül ürün sevkiyatının koşullarına ve şartlarına ilişkin mevcut tüm çelişki ve belirsizliklerdir. Silahların yeniden ihracatına yönelik bu projeyi kimin başlattığı, sevkiyatın nasıl gerçekleştirileceği ve bu büyük ölümcül yükün Kiev’deki alıcılarına ne zaman ulaştırılacağı henüz netlik kazanmamıştır. Son olarak, Banderacı rejimin can çekişme sürecini uzatmak ve daha fazla can kaybına yol açmak pahasına yeni bir Pandora'nın kutusunu açmaya karar veren ilgili tarafların, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin akıllarından ne geçiyordu? Kaldı ki söz konusu ülkeler, Ukrayna krizinin çözümünde özel bir rol oynamayı hedefleyen ve siyasi ile diplomatik bir çözüm bulunmasını öncelikleri olarak beyan eden ülkelerdir” dedi.

‘İZAHAT TALEP ETTİK’

Zaharova, teslimatın Rusya’yı hedeflerinden saptırmayacağını ancak savaşın yarattığı hasarı büyüteceğini savundu ve “Bu durum yalnızca kurbanlar, yıkım ve Kiev’in daha büyük ölçekte zarar verme kararlılığıyla ilgili bir mesele olmayıp, aynı zamanda Rusya’nın Washington ve Ankara ile olan ikili ilişkilerine ağır bir darbe vurulması meselesidir. Türk makamlarının Kiev’e ölümcül silah teslimatından kaçınma konusunda defaatle güvence vermiş olduğu göz önüne alındığında, Ukraynalı Nazilere silah tedarik ederken barışçıl bir söylemden faydalanma girişimleri, karşılıklı güveni kaçınılmaz olarak zedelemektedir. Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda Washington ve Ankara’dan izahat talep etmiştir” ifadelerini kullandı. Zaharova, “Tüm bu duruma sağduyuyla yaklaşmak için halen zaman vardır” diyerek satışın durdurulması çağrısında bulundu.

DIŞİŞLERİ SESSİZ

Dış politika uzmanları bu açıklamayı sert bir açıklama olarak yorumlarken, Rus Ria Novosti yayın organı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına “Rusya’dan böyle bir izahat talebi geldi mi?” diye sordu. Kaynaklar, “Bu konuda herhangi bir bilgimiz yok” dedi. Cumhuriyet ise, Dışişleri’ne, “Rusya’nın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” ve “İzahat talebine yanıt verecek misiniz?” sorularını yöneltti. Ancak bu sorulara yanıt gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Ukrayna’ya 12 adet M270 MLRS çok namlulu roketatar sistemi, 2 bin 524 adet M26 DPICM güdümsüz çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat roketi, 47 bin adet M509A1 203 milimetre çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel obüs mühimmatı ve 70 adet M39 ATACMS ordu taktik balistik füze sistemi satışı için, ürünlerin esas üreticisi olan ABD’den izin istemişti. 6 Ağustos tarihli ABD Kongre tutanağına yansıyan talep sonrası savunma ve dış politika analistleri “Türkiye’nin denge politikasının sonu” ve “Batı’yla stratejik hizalanma” değerlendirmelerinde bulunmuştu. Ukrayna’yı Rus işgaline karşı daha güçlü bir şekilde savunmayı amaçlayan satışa itiraz için Kongre’nin 21 Ağustos’a kadar süresi bulunuyor.