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Rusya'ya giden gemi karaya oturdu: Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

Rusya'ya giden gemi karaya oturdu: Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

29.07.2026 19:58:00
Güncellenme:
DHA
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Rusya'ya giden gemi karaya oturdu: Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Suriye’den Rusya’ya giden yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu. Bu nedenle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Suriye’den Rusya’ya giden San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisi Çanakkale Boğazı Nara dönüşü makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Bu nedenle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Suriye’den Rusya’ya giden San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisi Çanakkale Boğazı Nara dönüşü makine arızası nedeniyle karaya oturmuştur.

Yaşanan olay sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı römorkörler hızla gemiye ulaşmıştır. Balık adamlarımız dalış yaparak geminin durumunu belirlemek için harekete geçmiş olup, ardından hasar tespiti ve kurtarma operasyonu yapılacaktır. Yaşanan bu olay nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır."

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