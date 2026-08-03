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Rusya'ya sebze taşıyordu: Türk Ro-ro gemisine saldırı! 4 mürettebat yaralandı

Rusya'ya sebze taşıyordu: Türk Ro-ro gemisine saldırı! 4 mürettebat yaralandı

3.08.2026 20:34:00
Güncellenme:
İHA
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Rusya'ya sebze taşıyordu: Türk Ro-ro gemisine saldırı! 4 mürettebat yaralandı

Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısında 4 mürettebat yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'de Türk gemisine dron saldırısı düzenlendi.

Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait NADHEZNA adlı Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısı sonrası yangın çıktı.

Saldırıda, 3'ü Türk olmak üzere 4 mürettebat yaralandı. Geminin Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk kentine gitmek üzere olduğu ve TSİ 16.30 sıralarında Novorossiysk'ye 30 deniz mili mesafede saldırı düzenlendiği bildirildi.

'UKRAYNA TARAFINDAN YAPILDI'

Geminin Kaptanı Yalçın Şahin, saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini ileri sürerek, saldırıda 6-7 adet dronun kullanıldığını ifade etti. Şahin, yardım beklediklerini, herkesin sağ olduğunu ancak yaralıların bulunduğunu belirtti.

Saldırı sonrası çıkan yangına gemideki mürettebat müdahale ederken, bölgede bulunan dronlar nedeniyle Rusya Donanması'nın yardım için gemiye yaklaşmakta güçlük çektiği aktarıldı.

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