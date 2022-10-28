Rusya'dan KKTC'de konsolosluk adımı: GKRY ile müzakere ediyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, KKTC'de Ruslara yönelik konsolosluk hizmeti açılması konusunda GKRY ile müzakereler yürüttüklerini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda konuştu.
Aleksandr Gruşko, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ruslara yönelik konsolosluk hizmeti açılması konusunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüşmeler yaptıklarını duyurdu.
Gruşko, "Kıbrıslı (GKRY) meslektaşlarımızla uzun süredir istişare ediyoruz. Yaptığımız müzakerelerin ardından, Rus vatandaşlarına gerekli tüm konsolosluk hizmetlerini sunmamız gerektiği resmen açıklandı" dedi.
Gruşko, müzakere sürecinin devam ettiğini, konsolosluk konusunda GKRY makamları ile anlaşacaklarını söyledi.
NE OLMUŞTU?
Rus basını İzvestiya'ya konuşan Rus yetkililer, Rusya'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) tur kapsamında uçuş başlatmaya ve Lefkoşa'da bir konsolosluk açmaya hazırlandığını söyledi.
Yetkililer, KKTC'ye uçuşların başlatılması ve konsolosluk binasının açılmasının KKTC'ye yönelik diplomatik bir tanıma anlamına gelmediğini, bu girişimin KKTC'de yaşayan yaklaşık 10 bin Rus vatandaşlarına hizmet etmek için başlatılacağını dile getirdi.
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