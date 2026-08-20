S-400 satışı rafa mı kalktı?: ‘Akkuyu ve MaviAkım pazarlığı yapılıyor’

Ankara’da geçtiğimiz ay düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye’nin F-35 edinmesi gündeme gelmiş, bu bağlamda S-400’lerin üçüncü bir ülkeye satılabileceği konuşulmuştu. Ancak aradan geçen yaklaşık 40 günlük sürede somut bir gelişme yaşanmadı.

‘SATILDI’ DENMİŞTİ

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 9 Temmuz’da, S-400’lerin Körfez ülkelerinden birine satılabileceğini yazmış, aynı gazetenin yazarı Abdulkadir Selvi ise 10 Temmuz’da, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) işaret ederek, “S-400’ler satıldı, bugün açıklanacak” demişti. Aynı gün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE konusundaki soruya, “Bu, devam eden bir süreç ve hükümet içinde görüşmeler, müzakereler yapılıyor” yanıtını vermişti. 11 Temmuz’da ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya ve Türkiye, Ankara'nın envanterinde bulunan S-400’lerin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptı. Türkiye ile bu konuda görüşmeler devam edecek” sözlerini kullanmıştı. Fakat daha sonra gözle görülür bir ilerleme kaydedilmedi.

RUSYA’DAN YANIT YOK

S-400 konusu, Türkiye’nin Ukrayna’ya içerisinde balistik füze olan mühimmat paketi satışıyla yeniden gündeme geldi. Rusya, bu satış planı hakkında Türkiye’den izahat istemiş, “Akıllarından ne geçiyordu” ifadesini kullanmıştı. Türkiye ise karşı bir açıklama yapmamıştı. Bu meselenin S-400 satışını zora soktuğu ileri sürülürken, Cumhuriyet, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğine, “Satış konusunda Rusya'nın mevcut pozisyonu nedir, Peskov'un geçtiğimiz ay yaptığı ‘Olası yeniden satış görüşmeleri yapılıyor ve bu görüşmeler devam edecek’ açıklaması ile aynı konumda mısınız?” sorularını sordu. Ancak bu sorulara yanıt gelmedi.

‘AKKUYU VE MAVİAKIM PAZARLIĞI VAR’

Cumhuriyet’e konuşan konuya aşina bir kaynak ise, Türkiye’nin S-400’leri elden çıkarma iznine karşılık olarak, Rusya’nın Akkuyu ve MaviAkım projelerinde bazı talepleri olduğunu ifade etti. Rusya’dan Türkiye’ye Karadeniz üzerinden doğalgaz taşıyan MaviAkım hattına ilişkin anlaşma, 2025’te bir yıl süreyle uzatılırken, gazetemize konuşan kaynak, Rusya’nın daha uzun yıllara yayılan bir anlaşma istediğini söyledi. Akkuyu Nükleer’de ise özellikle 2, 3 ve 4. reaktörlerin finansal anlamda riske girdiğini, Rusya’nın hisse devrine, kendi istediği şekilde müsaade talep ettiğini belirtti. “S-400 meselesi, Türkiye’nin bu konularda ne kadar esneyeceğine bağlı olarak ilerleyecek” dedi.

GÜLER: SOMUT GELİŞMELER DUYURULUR

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın’ın S-400 ile ilgili yedi soruluk soru önergesine iki cümleyle yanıt verdi. Güler, 13 Ağustos tarihli yanıtında, “Bakanlığımız tarafından milli hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu hususta somut gelişmeler olduğunda resmî makamlar tarafından kamuoyu zamanında bilgilendirilecektir” dedi.