Saat verildi: Instagram'a erişim engeli kaldırılacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabı X üzerinden canlı bağlanarak META ile anlaşmanın sağlandığını duyurdu ve açıklamalarda bulundu. Uraloğlu saat 21.30 itibarıyla Instagram'a erişim engelinin kaldırılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 19:57
Saat verildi: Instagram'a erişim engeli kaldırılacak!
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirdi.

Yurttaşlar günlerdir erişim engelinin kaldırılmasını beklerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu X hesabından flaş bir açıklama yaptı.

"21.30 İTİBARİ İLE ERİŞİM ENGELİNİ KALDIRACAĞIZ"

Uraloğlu X hesabından yaptığı açıklamada, "Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.

Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."


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