Saat verildi: İstanbul için şiddetli yağış uyarısı!
Meteoroloji, İstanbul'da da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul’da yağışın akşam 18.00 itibarıyla etkili olabileceğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Kırklareli, Osmaniye, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Adana’nın kuzey, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT
Meteoroloji'den yapılan son açıklamada ise "Bugün öğleden sonra Marmara’nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusu) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen yağışa ilişkin akşam saatlerini işaret etti.
Şen yaptığı değerlendirmede, Anadolu, öğlene kadar sakin bir hava geçirdi, pek fazla yağış yoktu. Öğle saatlerinden sonra yağışlar Afyonkarahisar’dan başlayıp Bursa, Bolu, Ankara’nın kuzeybatısı, Eskişehir civarlarında başlayacak" dedi.
Marmara’nın doğusu yani İstanbul dahil olmak üzere akşam saatlerinde yeni bir yağışlı havanın ekisine gireceğini söyleyen Şen, "Bursa, Kocaeli, Zonguldak etkilenecek. Şu anda İstanbul’da gökyüzü kapalı. İstanbul’da şiddetli yağış ihtimali var bugün 18.00’den sonra ve yarın sabah, çarşamba günü de Doğu Karadeniz’de bir yağış gözüküyor. Bu önemli bir yağış takip ediyoruz. Rize, Artvin’in Hopa ilçesinde kuvvetli yağış gözüküyor" ifadelerini kullandı.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 30
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
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