Müzisyen Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Şarkıcı Kalben Sağdıç, Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:59
Müzisyen Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi.

Evde 2 bin Euro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.


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