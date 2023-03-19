Sabah uyanan araç sahipleri büyük şok yaşadı: Polis inceleme başlattı

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 14:05

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 14:06

Kent merkezi Mecidiye Mahallesi'nde, edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde uyanan mahalle sakinleri araçlarının lastiklerinin havasının inik olduğunu fark etti.

LASTİKLERİ ŞİŞLEMİŞLER

Yaklaşık 10 aracın lastiğinin aynı durumda olduğunu gören sürücüler yaptıkları incelemede lastiklerinin şişlendiğini gördü.

Bunun üzerine sürücüler durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis inceleme başlattı.