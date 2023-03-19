Sabah uyanan araç sahipleri büyük şok yaşadı: Polis inceleme başlattı
Afyonkarahisar’da 10 yakın aracın lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından şişlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kent merkezi Mecidiye Mahallesi'nde, edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde uyanan mahalle sakinleri araçlarının lastiklerinin havasının inik olduğunu fark etti.
LASTİKLERİ ŞİŞLEMİŞLER
Yaklaşık 10 aracın lastiğinin aynı durumda olduğunu gören sürücüler yaptıkları incelemede lastiklerinin şişlendiğini gördü.
Bunun üzerine sürücüler durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis inceleme başlattı.
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