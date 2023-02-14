Sabahat Akkiraz depremde ablasını kaybetti
Türk Halk Müziği'nin usta ismi Sabahat Akkiraz, depremde ablasını kaybetti. Akkiraz, üzüntüsü “Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla” ifadeleriyle dile getirdi
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde resmi açıklamalara göre bugüne kadar 31 bin 643 yurttaşımız hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenler arasında Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın ablasının da bulunduğu öğrenildi.
Akkiraz, ablasının ölümünü Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Ablası Nurhayat Hanım'ın fotoğrafını yayınlayan Akkiraz, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:
"Depremde göçük altında kalan her can benim canımdır. 10 şehirde de ekmek, su paylaştığımız, muhabbette oturduğumuz binlerce canımızı kaybettik. Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla. Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun."
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