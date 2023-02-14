Sabahat Akkiraz depremde ablasını kaybetti

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Sabahat Akkiraz, depremde ablasını kaybetti. Akkiraz, üzüntüsü “Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla” ifadeleriyle dile getirdi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 13:27
Sabahat Akkiraz depremde ablasını kaybetti
Abone Ol google-news

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde resmi açıklamalara göre bugüne kadar 31 bin 643 yurttaşımız hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenler arasında Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın ablasının da bulunduğu öğrenildi.

Akkiraz, ablasının ölümünü Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Ablası Nurhayat Hanım'ın fotoğrafını yayınlayan Akkiraz, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Depremde göçük altında kalan her can benim canımdır. 10 şehirde de ekmek, su paylaştığımız, muhabbette oturduğumuz binlerce canımızı kaybettik. Nurhayat ablamı Kahramanmaraş'ta kaybettik. Çok üzgünüm. Yüreğim paramparça. Işıklarda uyu abla. Tüm canlarımızın devri daim olsun. Yaralılarımız bir an önce sağlığına kavuşsun."


SABAHat Akkiraz kahramanmaraş depremler

İlgili Haberler

TCDD açıkladı: Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı depremzedelere 24 saat ücretsiz

TCDD açıkladı: Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı depremzedelere 24 saat ücretsiz

"Deprem bölgesine gıda taşıyor" denildi, 5,3 milyon kaçak sigara bulundu
Tek kişinin burnu bile kanamadı... O köy depremi kayıpsız atlattı

Tek kişinin burnu bile kanamadı... O köy depremi kayıpsız atlattı

En Çok Okunan Haberler