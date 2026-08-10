Sabancı’nın RES’i için acil kamulaştırma

Aydın ve Muğla sınırlarında yer alan, 8 bin yıllık kaya resimleri ve zengin ekosistemiyle dünyanın ender açık hava müzelerinden biri olan Latmos Dağları, vahşi madencilik ve enerji projelerinin ağır tehdidi altında. Sabancı Holding, bünyesindeki Enerjisa’nın Latmos’ta planladığı ve verilen ÇED’in Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği Falp RES projesi için yeniden süreç başlattı. Yeni ÇED süreci başlatılmasının tartışmaları sürerken RES’in elektriğini taşıyacak hat için Aydın ve Muğla’daki çok sayıda taşınmazda acele kamulaştırma kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında, direk yerleri TEİAŞ tarafından mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin bulunduğu alanlar ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştırılacak. Falp RES’in elektriğini Çine Trafo Merkezi’ne taşıyacak 154 kV’lik enerji iletim hattı için büyük bölümünün Latmos çevresinden olan Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Yağışlar, Şenköy, Cumalar, Akçaabat, Gölcük, Aleyhan, Ektirli, Abak, Saraçlar ve Gökyaka mahallelerinde 438 parsel ile Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çukur Mahallesi’ndeki 6 taşınmaz kamulaştırıldı. “Önemli doğa alanı”, “orman alanı”, “tarım arazisi”, “çayır-mera” ve “sulama alanı” gibi farklı statülere sahip bölgede 105 elektrik direği kurulması planlanıyor. Arazilerden geçen hat için 7 bin 827 ağacın da kesilmesi öngörülüyor. Bölgede ayrıca endemik bitki türlerin yanı sıra uluslararası sözleşmeler kapsamında koruma altında bulunan çok sayıda canlı türü bulunuyor.