Sabiha Gökçen Havalimanı’na gidecekler dikkat: TEM’deki çalışmalar nedeniyle güzergah değişti

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından TEM Otoyolu üzerinde yürütülen bakım ve onarım faaliyetleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönelik yolcu ulaşımını doğrudan etkiledi. Başlatılan üstyapı çalışmaları sebebiyle hat üzerindeki otobüs seferlerinde geçici bir güzergah düzenlemesine gidildi.

SEFERLER KUZEY MARMARA OTOYOLU'NA AKTARILDI

TEM Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı ile Dilovası Kavşağı arasında yürütülen üstyapı onarım çalışmaları saat 08.00 itibarıyla başladı. Çalışmalar süresince ulaşımdaki aksamaların önüne geçilebilmesi amacıyla Kocaeli-Sabiha Gökçen Havalimanı hattındaki seferlerin geçici bir süre boyunca Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden gerçekleştirileceği açıklandı.

KÖRFEZPARK DURAĞI DEVRE DIŞI KALDI

Yapılan zorunlu güzergah değişikliği nedeniyle yolcu biniş noktalarında da güncellemeye gidildi. Çalışmalar tamamlanana kadar Körfezpark Dinlenme Tesisleri (Tem76) durağından yolcu alımı yapılamayacak. Söz konusu duraktan seyahat etmeyi planlayan yolcuların, ulaşımlarını Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali üzerinden sağlamaları gerektiği belirtildi.



