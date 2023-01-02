Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü

02 Ocak 2023 Pazartesi, 13:16

Havalimanı işletmecisi HEAŞ'tan alınan bilgiye göre, uçuş güvenliğini tehdit eden sis nedeniyle öğle saatlerine kadar havalimanına yapılacak inişler yedek limanlara yönlendirilmişti.

Sisin etkisini yitirmesin ardından havalimanında iniş ve kalkışlar normale döndü.